Domenica In, Venier distrutta dietro le quinte: perché crolla in lacrime

Che Maria Vener e Gina Lollobrigida fossero legate da una lunga amicizia è cosa nota, ma ieri dietro le quinte di Domenica in si è visto che c'era molto di più: un grande affetto. La cantante Francesca Alotta, ospite della Venier proprio domenica, ha condiviso sui social un retroscena citando direttamente Gina Lollobrigida, in palese difesa di Mara accusata da molti di aver chiamato in trasmissione l'ex assistente Andrea Piazzolla a dire la sua senza contraddittorio. Molti hanno anche sostenuto che piuttosto che parlare delle vicende private e spinose dell’attrice sarebbe stato meglio tributarla con un omaggio artistico.

"Sfregio a Gina Lollobrigida": si scatena l'inferno contro Mara Venier

Francesca Arotta per difendere la conduttrice da chi la reputa insensibile e senza tatto, ha detto di aver visto Mara Venier piangere ricordando gli ultimi travagliati momenti della vita di Gina Lollobrigida. "Mara, non sei solo brava, ma sei una persona vera", ha scritto la cantante su Instagram. "Mi hai commosso! Non riuscivi a smettere di piangere, anche a telecamere spente, pensando alla vita infelice degli ultimi anni della povera Gina Lollobrigida…Tvb! Il tuo successo sta proprio nella tua verità e semplicità, che vanno dirette al cuore".