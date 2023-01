Cacciari, la profezia: "Vi dico quale sarà il Vietnam di Putin"

29 gennaio 2023 a

a

a

"La guerra finirà malissimo per chi la ha voluta e iniziata, ossia Vladimir Putin": ne è convinto Massimo Cacciari. Intervistato da La Stampa, il filosofo ed ex sindaco di Venezia ha spiegato: "Il capo della Russia ha fatto un errore folle e sciagurato, probabilmente anche indotto da un fallimento disastroso della sua intelligence che non ha capito nulla del “nemico”. E ha ottenuto esattamente quello che non voleva, ossia un ricompattamento occidentale forzato, sotto l’egemonia Usa. L’Ucraina sarà inevitabilmente il Vietnam del Cremlino".

"Cosa c'è dietro gli insulti a Crosetto": Sorgi, la rivelazione-bomba

"La Russia sarà inevitabilmente sconfitta - ha proseguito Cacciari - non ha alcuna via d’uscita se non cambia la propria leadership cleptocratica e insensata. L’oligarchia corrotta di Mosca non vuole perdere la faccia ritirandosi, ma dopo la follia prepotente di Putin che ordina l’invasione dell’Ucraina, sottovalutando l’incredibile forza del nazionalismo di Kiev, non hanno alcuna speranza di cavarsela". Secondo la sua profezia, "la guerra andrà avanti fino al patatrac della Russia. E gli Usa stanno semplicemente facendo il loro mestiere di impero globale: per loro la sfida decisiva non è certo la Crimea, né l’Ucraina".

"Ecco la verità su Zelensy a Sanremo": Vespa rivela tutto

Il vero appuntamento per gli Usa, secondo il filosofo, è "nel Pacifico, con la Cina. E devono arrivarci nelle condizioni migliori, con l’Occidente ricompattato e la Russia indebolita dalle sue scelte tragiche e fallimentari, che stanno costando centinaia di migliaia di vite agli ucraini ma anche ai russi spediti ad immolarsi al fronte. Mentre l’Europa intera, che ormai da generazioni ha dimenticato - a differenza degli Stati Uniti - cosa vuol dire combattere una guerra, non ha capito cosa stava succedendo, che rischi si correvano. E ha fallito ogni tentativo di esercitare una propria leadership e prevenire il conflitto, a cominciare dalla Germania".