Parenzo sbrocca con Del Debbio: "Me ne fott***, mi fa inc***"

04 febbraio 2023 a

a

a

David Parenzo se la prende con Paolo Del Debbio. In onda a La Zanzara, su Radio24, il conduttore ha criticato i servizi di Dritto e Rovescio. E, in particolare, le interviste di Del Debbio nei mercati d'Italia. "Quando vedo Del Debbio che va al mercato mi viene un'inca***ra che spaccherei il televisore. Cosa deve dire la signora del mercato? È ovvio che è inca***ta con tutto quello che vede, ma che roba è il mercato?", esordisce per poi rivolgersi al collega Giuseppe Cruciani: "Me ne f***o della gente del mercato! Me ne frego della gente del mercato! Vacci tu (riferito a Cruciani ndr) e Del Debbio al mercato, me ne f***o!".

"Ti devi sottomettere". Parenzo umiliato, rissa e urla a La7 | Video

Insomma, per sua ammissione a Parenzo interessano le "istituzioni". "Io ti giuro - continua - veramente l’intervista al mercato è la cosa che in assoluto detesto di più. Il vox populi al mercato è una roba che io ti giuro mi fai impazzire. Tu hai mai visto in un mercato Del Debbio? Hai mai visto in un mercato Mario Giordano?".

"Vuole la diagnosi in termini tecnici?": Parenzo delira, Casini lo asfalta | Video

La sua teoria? "Mario Giordano lavora 22 ore al giorno, 22 ore al giorno secondo te va alla mercato a fare la spesa? Ci andrà il suo personale di servizio immagino, però lui si fa vedere al mercato col microfono. Che ca**o vuoi che dicano al mercato".