Lilli Gruber, assist a Montanari: "Totalitario, il peggio che si può fare". Insulti a Delmastro

16 febbraio 2023 a

a

a

Andrea Delmastro indagato dalla procura di Roma per rivelazione di segreto d'ufficio sul caso Alfredo Cospito. Ora è ufficiale, domani - venerdì 17 febbraio - il primo interrogatorio. E a Otto e Mezzo, sulla vicenda, Lilli Gruber ci sguazza. La puntata è quella di giovedì 16 febbraio e ospite in collegamento ecco Tomaso Montanari, il prof che dell'insulto a Fdi e governo ha ormai fatto una professione.

E Lilli Gruber si rivolge proprio a Montanari, chiamato a commentare la vicenda e il fatto che il governo abbia nuovamente escluso le dimissioni di Delmastro, sottosegretario alla Giustizia: "Stanno sottovalutando la vicenda Giorgia Meloni e il suo governo?", chiede la conduttrice. E il professore si scatena: "Secondo me sì, o almeno non dobbiamo sottovalutarla noi. È una cosa gravissima: Delmastro usa informazioni di Stato, riservate, per colpire come fossero un manganello le opposizioni. Non ha senso dello Stato", pontifica.

"Minniti ha pagato i criminali": la prof delira, in studio si scatena il caos | Video

E ancora, riprende: "Da parte di Delmastro c'è un atteggiamento totalitario: mi chiedo persone come queste cosa faranno con le informazioni che hanno in mano. Questa idea di usare il potere del governo per colpire il dissenso e l'opposizione è gravissima. Significa occupare lo Stato con un interesse di parte, il peggio che si possa fare. E se questo è l'inizio, ne vedremo di più gravi", conclude Tomaso Montanari cavalcando i consueti toni apocalittici.

Otto e Mezzo, Montanaro-Gruber contro Delmastro: il video