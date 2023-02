Dritto e Rovescio, Cruciani distrugge il fannullone del reddito: "Devi andare a lavorare!"

17 febbraio 2023 a

"La questione del reddito è abbastanza semplice": Giuseppe Cruciani, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, ha parlato del sussidio tanto caro al Movimento 5 Stelle. E in particolare ha detto: "Se tu hai bisogno di denaro devi impegnarti per trovare un lavoro, di qualsiasi lavoro si tratti, questo è il punto fondamentale. Invece purtroppo il reddito di cittadinanza ha innescato il fatto che tu non hai più voglia di cercare un lavoro".

"Il reddito crea un disvalore, che è quello di poter dire 'no io questo lavoro non lo faccio' - ha continuato il conduttore radiofonico de La Zanzara -. Invece al contrario uno deve accettare un lavoro, ingegnarsi per progredire e andare avanti non attraverso la paghetta dello Stato ma attraverso il lavoro quotidiano".

A parlare dell'argomento anche Pietro Senaldi, pure lui ospite del talk. Il condirettore di Libero, in particolare, ha fatto riferimento al reddito nei campi rom: "Noi pensavamo di dare il reddito di cittadinanza a persone che poi andavano a lavorare in nero e adesso abbiamo scoperto che lo diamo anche a persone che poi hanno decine di migliaia di euro in contanti senza avere uno stipendio, è lecito sospettare che non se li siano presi legalmente".