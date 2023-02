Angela Merkel, "è finita". Drammatiche conferme sul marito

23 febbraio 2023 a

Mentre in Germania, come in tutta Europa, l’opinione pubblica si interroga sugli errori di valutazione nei rapporti degli ultimi vent’anni con la Russia di Putin, arriva la conferma di quanto sostiene Dagospia da diversi mesi: c'è aria di crisi in casa Merkel. Il settimanale OGGI, anticipando un servizio esclusivo, parla infatti dell’ex cancelliera tedesca Angela Merkel e di suo marito, il chimico Joachim Sauer. I due conducono da più di un anno vite separate: lei a Berlino e lui a Torino, dove si è trasferito in seguito alla nomina a socio della locale Accademia della Scienza.

Questa separazione ha alimentato voci e pettegolezzi, soprattutto per la frequentazione del professore con una collega italiana, di vent’anni più giovane, che insegna chimica a Chicago: le foto di loro due insieme sono apparse anche sui social, sebbene in eventi sempre di natura accademica. Come rivela OGGI, ancora la scorsa settimana il marito di Angela Merkel era con la sua amica italiana a un convegno di cinque giorni, in un resort ameno nel cuore della campagna toscana. Da dove però Joachim Sauer ha fatto sapere a mezzo stampa che vuole salvare il matrimonio, ama Angela e intende fare con lei a fine marzo un lungo viaggio negli Stati Uniti. Raggiunta da OGGI al telefono, la professoressa indicata dalla stampa come amante del marito di Angela Merkel, urla furiosa: "Queste voci sono una follia".