Mario Sechi nuovo capo ufficio stampa della Meloni: le ragioni della scelta

01 marzo 2023 a

a

a

I rumors sono stati confermati: Mario Sechi è il nuovo Capo dell’Ufficio stampa e relazioni con i media della presidenza del consiglio. A darne notizia è stata proprio una nota di palazzo Chigi. Il giornalista, 55 anni e originario di Cabras in Sardegna, era direttore dell’agenzia Agi prima di questo incarico, mentre in passato ha diretto Il Tempo e l’Unione Sarda. Ma ha lavorato anche a Il Giornale, a Panorama, a Libero e al Foglio. Inoltre, è noto anche al pubblico televisivo per le sue numerose apparizioni in programmi di approfondimento e talk show. La sua carriera giornalistica inizia nel 1992 all’Indipendente, dopo gli studi alla Luiss di Roma.

"Altro che Quirinale". Cosa sa Mario Sechi: nelle sacre stanze girà già la voce, su che poltrona manderanno Draghi

Ma non è tutto, perché Sechi ha avuto un’esperienza rilevante anche in politica: nel 2013 si candidò al Senato con Scelta civica, la lista di Mario Monti, ma non venne eletto. Non venne raggiunta, infatti, la soglia di sbarramento in Sardegna da parte della lista. Secondo alcuni rumors pubblicati dal Foglio, proprio questa sua scelta del passato avrebbero potuto far tramontare l’incarico a Palazzo Chigi. Nulla di vero, però. Perché alla fine la nomina, seppur ritardata, c'è stata. A partire dal 6 marzo, quindi, Sechi andrà a curare la comunicazione di Giorgia Meloni.