Beatrice Venezi licenziata, gli orchestrali reagiscono così: vergogna in diretta

Applausi, una lunga ovazione e grida di giubilo hanno accolto domenica sera il termine dell'ultima recita di Lohengrin al Teatro La Fenice, diretto da Markus Stenz: così il pubblico ha reagito con entusiasmo alla notizia dell'annullamento della nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale. Anche gli orchestrali visibilmente felici si sono uniti agli applausi del pubblico. Finisce dunque in modo indegno una vicenda contrassegnata da polemiche politiche feroci. Venezi è stata "licenziata" formalmente perché aveva accusato di nepotismo gli orchestrali, punto di rottura terminale.

La Rsu della Fondazione Teatro La Fenice esprime in una nota "soddisfazione per la decisione della direzione di annullare le collaborazioni con la maestra Beatrice Venezi. Si tratta di un atto doveroso nei confronti di un'Istituzione d'eccellenza e delle sue maestranze - si legge nel comunicato -, le cui professionalità sono state oggetto di dichiarazioni pubbliche gravi, infondate e lesive della dignità del lavoro".

Un risultato che, per la Rsu, "è il frutto diretto della compattezza e dell'unità dimostrata da tutte le lavoratrici e i lavoratori di ogni reparto del teatro ma anche del suo pubblico a cui siamo enormemente grati, e di una città come Venezia che lotta ogni giorno per la propria dignità". "La solidarietà di tutte le Fondazioni liriche italiane e non - prosegue la nota -, nonché delle più varie realtà culturali, ha dato alla nostra battaglia una forza che spesso ci ha commossi e che ci ha resi simbolo di un mondo che troppo spesso viene lasciato ai margini della politica del paese culla stessa del melodramma". Infine la Rsu sottolinea: "Siamo orgogliosi di non aver abbassato mai nemmeno per un secondo il nostro sguardo a conferma che la cultura e la musica non hanno colori e non temono il confronto con la verità".

"La decisione della Fondazione Teatro La Fenice di annullare tutte le future collaborazioni con Beatrice Venezi è positiva ed era, francamente, l'unica scelta possibile - esulta Daniele Giordano, segretario generale della Cgil Venezia -. Peccato che ci siano voluti mesi per riconoscere ciò che era evidente fin dall'inizio, quella nomina era sbagliata, inadeguata e profondamente contestata da chi il Gran Teatro La Fenice lo vive e lo fa vivere ogni giorno, a partire dalle lavoratrici, dai lavoratori e dai professori d'orchestra".

"Le dichiarazioni pubbliche di Venezi - si aggiunge - hanno ulteriormente confermato l'incompatibilità di quella scelta con il rispetto dovuto alla professionalità, al valore artistico e alla dignità del Teatro e della sua Orchestra. Ma il problema non può essere archiviato come se nulla fosse accaduto. Ora il sovrintendente Colabianchi deve dimostrare con i fatti di voler davvero aprire una pagina nuova. Una pagina fondata sull'ascolto, sul rispetto del lavoro, sulla qualità artistica, sulla trasparenza delle scelte e su un rapporto diverso con tutte le maestranze del Teatro. Perché questa vicenda ha prodotto un danno grave all'immagine della Fenice e alla serenità di chi ci lavora. E su questo non possono esserci amnesie né auto-assoluzioni". "Se Colabianchi intende davvero segnare una discontinuità, lo faccia fino in fondo. - conclude -. Altrimenti, viste le gravi responsabilità politiche e gestionali maturate in questa vicenda, farebbe bene lui stesso a trarne le conseguenze. La Fenice non ha bisogno di operazioni calate dall'alto né di scelte divisive".