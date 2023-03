Otto e Mezzo, veleno-Giannini contro Meloni: "Come funziona una democrazia"

23 marzo 2023 a

Emergenza democratica. La democrazia è in pericolo: arieccoci con le farneticazioni della sinistra. Già, perché con Giorgia Meloni premier e il centrodestra al governo, da sinistra si continua a (stra)parlare di fantomatici rischi-democratici. E un campionissimo in tal senso è Massimo Giannini, direttore de La Stampa, che come un disco rotto ripete le sue ossessioni da Lilli Gruber, ospite in collegamento di Otto e Mezzo nella puntata di mercoledì 22 marzo in onda su La7.

In trasmissione si parlava dell'infuocato intervento del premier al Senato, intervento di qualche ora prima, in cui ha ribattuto colpo su colpo alle accuse delle opposizioni sul caso di Cutro. Ma Giannini, ovviamente, eccepisce e rimarca: "Per quello che riguarda il modo con cui Meloni attacca le opposizioni, trovo inaccettabile - fermo restando che nessuno si sogna di giudicarne la sua qualità di madre, nessuno la attacca per questo, resta il fatto che su Cutro mancano ancora risposte chiare - ecco trovo inaccettabile, insopportabile, nel modo in cui lei si relaziona al Parlamento e ai partiti di opposizione, il fatto che chiunque solleva un'obiezione diventa una lesa maestà e un'offesa alla credibilità del Paese. Non può funzionare così", sbotta il direttore de La Stampa che ora estrae dal cilindro anche il coniglio della lesa maestà.

Dunque, a strettissimo giro rincara la dose: "L'opposizione è lacerata, lo abbiamo detto, fa tanti errori, a volte sbaglia tono. Ma l'opposizione fa l'opposizione. È chi governa che deve avere argomenti solidi, credibili. E non si può lamentare se l'opposizione protesta e contesta, quello è il lavoro delle opposizioni in democrazia. Allora non vorrei che ci fosse anche qua una scarsa disponibilità ad accettarne le regole", conclude Massimo Giannini. E come detto in premessa, arieccolo: il direttore non vorrebbe che "anche qua" la democrazia non venisse accettata. Ma crede a quel che dice?