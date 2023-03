Dritto e Rovescio, parla la borseggiatrice? Microfono aperto: cosa "sfugge" a Gasparri

31 marzo 2023 a

A Dritto e Rovescio si parla del problema dilagante delle borseggiatrici rom. Qui, su Rete 4, Paolo Del Debbio ospita alcune di loro, creando in studio un acceso dibattito. "Se qualcuno ci offre un lavoro noi lavoriamo - dice Laura, una giovanissima donna incinta -. Io non ho documenti. Come lo faccio?". Una domanda che la ragazza rivolge sghignazzando, al punto che il conduttore non attende a replicare: "L'altra volta la consigliera De Marchi ha detto di andare in Comune a Milano, dove c'è un servizio che può aiutarla. Magari si metta in contatto con lei".

Laura però non sembra convinta. "Di che cosa hai paura?", chiede a quel punto la De Marchi, anche lei ospite della puntata di giovedì 30 marzo. "Non ho paura, non ne abbiamo", prosegue la rom con la piddina che la incalza: "Allora ti aspetto". Ma a non essere del tutto convinto è anche Maurizio Gasparri che, a microfono aperto si lascia andare a un "olé, sì va beh".

Poco prima a scagliarsi contro le rom è stato Giuseppe Cruciani. Il conduttore radiofonico ha denunciato una "prassi", una "specializzazione" di alcuni criminali: "Anche tra i rom esistono i cosiddetti 'trasfertisti', quelli che di solito vengono dal Sud, in particolare dalla Campania, al Nord per rubare orologi preziosi". E ancora: "Questa è una specializzazione, in qualche modo va anche considerata tale. Anche nel campo rom esiste questa specialità, si passa di città in città".