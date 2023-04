Matteo Renzi direttore? Due disastri in poche righe: si parte male...

06 aprile 2023 a

Se il buon giorno si vede dal mattino, l'alba della nuova era Renzi del Riformista non è decisamente radiosa. Sono zeppi di refusi i tweet che si sono succeduti nelle ultime ore nella timeline del senatore di Italia Viva che oggi è stato assunto dall'imprenditore campano Alfredo Romeo come direttore del Riformista al posto di Piero Sansonetti che va a dirigere l'Unità sempre di Romeo.

"Alleanze?", il big di Forza Italia "chiama" Renzi: clamoroso pizzino al Cav

Caso vuole che siano tutte dichiarazioni del neo direttore Matteo Renzi. Come questa: "Non ci sarà posizione politica legata a Terzo Polo. Ci saranno posizione diverse rispetto a quella avuta da @PieroSansonetti. A partire dalla guerra in Ucraina. Il trade union con L'Unità è quello del garantismo radicale". Sì, proprio così: “ci saranno posizione”, e “trade union” che significa sindacato al posto di "trait d'union”. Un errore piuttosto grave per un conferenziere internazionale del calibro di Renzi, fa notare Dagospia. Cosa c'è dietro allora? Uno sgambetto al neo direttore o qualche bicchiere di troppo nel brindisi in suo onore?