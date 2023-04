Sgarbi contro l'eco-attivista: "Per le vostre azioni criminali..."

19 aprile 2023 a

Che Vittorio Sgarbi e Morgan spesso la pensino diversamente non è una novità. Lo dimostra il botta e risposta a CartaBianca. Al centro, tema della puntata di martedì 18 aprile su Rai 3, gli attivista per il clima. Se il sottosegretario alla Cultura crede che "gli attivisti di Ultima Generazione fanno azioni criminali su beni e monumenti che sono nostri", il cantante li difende. "I ragazzi di Ultima Generazione - afferma nel salotto di Bianca Berlinguer - usano il pomodoro nelle loro azioni, il vero sangue è quello di chi muore per il cambiamento climatico".

Morgan infatti chiede "quali sono gli altri metodi per sensibilizzare l’opinione pubblica sul cambiamento climatico, se non c’è la volontà di ascoltare da parte dei politici? I ragazzi di Ultima Generazione non sono violenti, parlano e non sono ascoltati". Dalla sua parte, Bjork Ruggeri, attivista di Ultima Generazione: "Ogni anno l’Italia spende 41 miliardi per sussidi ambientalmente dannosi, soldi presi dalle nostre tasse. Chiediamo una transizione per salvare il futuro delle persone. Già adesso manca l’acqua".

Eppure, come ricordato anche da Annalisa Chirico, solo per ripulire Palazzo Vecchio a Firenze ci sono voluti 5mila litri d’acqua, ci vorranno 200mila euro per restaurare la statua di Vittorio Emanuele a Piazza del Duomo a Milano". Insomma, sono sicuri questi eco-vandali di aiutare l'ambiente?