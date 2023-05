Santoro sbrocca, Parenzo travolto: "Livelli di schifo mai raggiunti!"

08 maggio 2023 a

"Se non c'è una forza di interposizione, è difficile chiedere agli ucraini di non combattere e ai russi di non invadere": David Parenzo lo ha detto a Michele Santoro a In Onda su La7, riferendosi al conflitto ancora in corso a Kiev. Polemica la risposta del giornalista: "Io vorrei capire, ma voi quali pacifisti frequentate? Cose che voi ci attribuite noi non le abbiamo mai sostenute. Per esempio il ruolo dell'Europa doveva essere quello di impedire che questo conflitto si sviluppasse. E questo ruolo non c'è stato, c'erano dei patti sottoscritti che non sono stati realizzati, c'è stato un avanzamento delle posizioni della Nato che non è stato contrastato, c'è stata una messa in discussione anche della sicurezza della Russia che non ha avuto nessuna critica da parte dell'Europa".

"Poi c'è un altro elemento - ha aggiunto Santoro - chi ha mai detto che se noi smettiamo di mandare armi istantaneamente il conflitto finisce? Io non ho mai detto una sciocchezza del genere, anche perché le nostre armi sono assolutamente inessenziali nel conflitto che si sta svolgendo. Le armi essenziali sono state quelle che hanno portato in Ucraina gli americani per contrastare l'invasione russa, che rimane un obbrobrio. Ma sono stati gli americani a decidere di contrastarla in quel modo, con quella forza, dopodiché noi ci siamo accodati alle decisioni degli Usa". A seguire una domanda rivolta a conduttori e ospiti del talk: "Queste vostre armi dove ci porteranno?". Per poi concludere: "Non attribuite al movimento pacifista posizioni che sono nella vostra testa ma che noi non abbiamo mai sostenuto".

L'intervento di Santoro a In Onda

Santoro, inoltre, ha fatto una precisazione: "Ricordo che non abbiamo l'obbligo di intervenire in Ucraina. Noi siamo convinti che le armi non siano la soluzione e che si stia preparando un massacro che si chiama controffensiva ucraina per renderlo più simpatico e accettabile". Infine, parlando della staffetta per la pace da lui promossa, ha detto: "20mila persone nonostante il silenzio dei media. È emerso un pezzo di opinione pubblica di cui il sistema informativo, che è a livelli di schifo mai raggiunti in precedenza, non vuole tener conto. I telegiornali rappresentano un pensiero uniforme", ha concluso Santoro sbraitando.