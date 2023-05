Mauro Corona, l'assist a Meloni: "Lo dissi qui, fino a prova contraria..."

09 maggio 2023 a

Come ogni martedì, Bianca Berlinguer ha aperto la puntata di Cartabianca, su Rai3, conversando con Mauro Corona sui principali temi di attualità, politica e non solo. Impossibile non partire dalla giornata di consultazioni, con Giorgia Meloni e il suo governo che si sono confrontati con le forze di opposizione sul delicato tema delle riforme istituzionali. Da Pd e M5s è arrivato un doppio no al premierato e all’elezione diretta del presidente della Repubblica.

“Non servono questi nuovi governanti - ha esordito Corona - per ripartire da zero, scardinare e rifare. Io spero che se fanno qualcosa, non la facciano a propria immagine e somiglianza e per tornaconto: stiamo a vedere perché questi si muovono a passettini e quindi uno poi non se ne accorge di ciò che fanno. Ovviamente c’è anche il popolo italiano che vigila: la vera opposizione è il popolo, che se fanno le cose che non vanno… quindi attenzione a mettere mano su certe cose”.

Corona si è detto a favore dell’elezione diretta del capo dello Stato: “Io l’ho detto qui in trasmissione che il presidente deve essere votato dal popolo. L’ho detto prima di questo governo, perché si deve fare come con il Papa? Fino a prova contraria il popolo è sovrano, quindi in maniera democratica sarebbe giusto che gli italiani decidessero il presidente, questa è la democrazia secondo me”.