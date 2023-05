Mario Giordano sbotta: "Francesi assassini criminali"

12 maggio 2023 a

Clima incandescente a Dritto e Rovescio, dove nella puntata di giovedì 11 maggio in studio c'è Mario Giordano. Il conduttore di Rete 4, a sentire nominare i francesi da parte di Paolo Del Debbio, sbotta: "I francesi non possono darci una mazza di lezione, loro che bastonano donne e bambini a Ventimiglia, e che hanno i terroristi italiani lì da anni e garantiscono l'impunità degli assassini criminali alle nostre spalle, devono stare solo muti e zitti. Se abbiamo dei problemi ce li diciamo noi".

E tra i problemi ci sono quello dell'immigrazione incontrollata e dei tanti reati. "Una volta c'era quella bella operazione 'strade sicure', con l'esercito nelle strade. Perché se c'è un'emergenza non si fa un intervento straordinario? Alla stazione di Milano ogni mese, ogni due mesi, si affronta una cosa". Il giornalista si chiede, dunque, "cosa ci vuole a presidiare in massa la stazione di Milano o quella di Torino e così via?".

Chiusa la parentesi più seria, Del Debbio vuole omaggiare il collega con un videomessaggio. Il mittente? La sua mamma. "Volevo ringraziarti - dice la donna alle telecamere - per la dedica sul libro, ma non è vero che non capisco niente e lo sai anche tu", conclude tra le risate.