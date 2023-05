Silvio Berlusconi, Veronica Lario: "Sta male, ce la mette tutta"

13 maggio 2023 a

Silvio Berlusconi soffre e ce la mette tutta. Parola di Veronica Lario, seconda ex moglie del leader di Forza Italia ricoverato dalla settimana prima di Pasqua al San Raffaele di Milano. Il Cav è finito in terapia intensiva a causa di una grave forma di polmonite che si è innestata in un quadro clinico complicato. Due anni fa, infatti, al leader 86enne è stata diagnosticata una forma di leucemia mielomonocitica cronica.

La Lario, che da Berlusconi ha avuto i figli Barbara, Eleonora e Luigi, si è separata da Berlusconi nel 2009, quindi il divorzio nel 2014 e una lunga coda giudiziaria sull'assegno di mantenimento milionario. Dopo le prime polemiche politiche relative agli scandali sessuali che hanno coinvolto l'allora premier alla fine degli anni Zero, ha scelto una linea di assoluto riserbo. Oggi l'ex attrice è stata avvistata al convegno milanese promosso da +Europa su lavoro e politica economica. Avvicinata da alcuni giornalisti, ha commentato le vicende personali dell'ex marito con un certo imbarazzo. A chi le chiede se sia stata anche lei in vista al San Raffaele replica secca: "E' una domanda molto personale, preferirei non rispondere. C'è una persona che sta male, che soffre e che ce la mette tutta". Parole, queste ultime, decisamente emozionanti.

Da alcuni giorni Berlusconi è uscito dalla terapia intensiva ed è ora ricoverato nel reparto ordinario. Dalla sua stanza ha anche registrato due video-messaggi, il primo la scorsa settimana per la convention milanese di Forza Italia. Il secondo poche ore fa, un appello agli elettori azzurri e del centrodestra ad andare a votare alle elezioni amministrative di questo weekend.