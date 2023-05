Roberto Saviano insulta Salvini: "Zelensky? Sa soltanto scappare"

13 maggio 2023 a

Oggi, sabato 13 maggio, è il giorno della visita di Volodymyr Zelensky in Italia. Il premier ucraino a colloquio con Sergio Mattarella, Giorgia Meloni e infine Papa Francesco. Una giornata dal peso specifico enorme, in cui si ribadisce in modo inequivocabile la vicinanza del nostro Paese a Kiev e al Patto atlantico. Il nemico è Vladimir Putin, l'invasore, la Russia che sta compiendo una strage.

Ma anche in una giornata simile c'è chi non riesce a rinunciare al fango, all'odio. Contro Matteo Salvini. Si tratta di Roberto Saviano, sempre più ossessionato dal leghista. Mister Gomorra passa all'attacco su Twitter, dove accusa il vicepremier per non aver incontrato Zelensky. "Salvini scappa come suo solito, non incontra Zelensky dopo che nell’archiviazione del processo Metropol sono stati dimostrati oltre 40 incontri tra uomini Lega e Mosca e la Gdf ha ipotizzato che la trattativa avrebbe dovuto portare 110milioni di euro alla Lega", la spara grossissima. Già, l'archiviazione non basta. E aggiunge: "Transazione non avvenuta perché i media hanno scoperto il contatto e l’archiviazione è arrivata solo perché la Russia non ha risposto ai magistrati italiani. Salvini scappa perché non può far altro che scappare", conclude Saviano la sua intemerata piena d'odio.

Frasi che lasciano il tempo che trovano. Già in mattinata, Salvini aveva replicato alle accuse piovute da parte della stampa d'area, che sosteneva con parole meno truci lo stesso concetto. "Zelensky? Certo che lo avrei incontrato, ma non era previsto", ha tagliato corto il leghista. La visita del premier ucraino, infatti, è durata soltanto una manciata di ore, necessarie e sufficienti per i tre incontri con Mattarella, Meloni e il Pontefice.