Fabio Fazio, Nicola Porro scatenato: "Le balle di quel cazz*** di Michele Serra"

15 maggio 2023 a

a

a

L'addio con gran fracasso politico di Fabio Fazio alla Rai resta anche oggi, lunedì 15 maggio, il caso del giorno. Dunque, Nicola Porro nella sua consueta rassegna quotidiana, La Zuppa di Porro, non poteva esimersi dal dire la sua su quel che sta accadendo.

Il giornalista di Quarta Repubblica - il programma in onda il lunedì sera su Rete 4 - va dritto al punto, ricordando come Fazio e Luciana Littizzetto "hanno deciso autonomamente di andarsene a Discovery, su Nove, dove il loro agente ha già piazzato un altro loro pezzo da novanta che si chiama Maurizio Crozza". E ancora, aggiunge: "Sembra che sia crollata la Rai, ma vanno in un'altra azienda con un super-contratto. Tra l'altro - nota Nicola Porro - loro non fanno commenti vittimistici e piagnistei, sono gli altri a farli per loro".

Dunque, nel mirino ci finisce Michele Serra, firma di Repubblica e autore di Che tempo che fa, dove è presenza fissa in studio. Il punto è che Serra ha commentato con toni infuocato l'addio di Fazio alla Rai proprio su Repubblica di oggi. Un commento che porta Porro a definirlo "il più imbarazzante di tutti. Questo ca***one nel difendere Fazio e Littizzetto è riuscito a scrive che Antonio Campo Dall'Orto è stato uno dei casi rari in cui la politica non ha gestito la Rai. Sa perfettamente che Dall'Orto fece fuori Massimo Giannini e Massimo Giletti, e anche il sottoscritto con Virus", conclude uno scatenato Nicola Porro.