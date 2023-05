Italo Bocchino contro il Pd Romano: "Spirito razzista? Non sai cosa dici"

26 maggio 2023 a

A PiazzaPulita va in scena un acceso dibattito. Nella puntata di giovedì 25 maggio su La7 si parla delle condizioni di vita dei migranti all’interno dei Centri di Permanenza e di Rimpatrio. A discutere Paolo Romano da una parte e Italo Bocchino dall'altra. "Lei mi deve far finire di parlare - contesta l'esponente del Pd -. Deve imparare l'educazione". "Ad, da te?", replica in tempo record il giornalista mentre il dem prosegue.

"Con il suo spirito razzista dà dati falsi", rincara la dose Romano mentre Bocchino non si fa intimorire: "Non sai cosa dici, sei troppo giovane per capire". Ma il dem tira dritto parlando della necessità di "una mare nostrum europea" e poi accusa il centrodestra: "Continuate ad avere sulla coscienza gente che si suicida perché questo è il dato politico".

Di diverso parere il direttore del Secolo d'Italia, convinto che "i CPR sono stati introdotti da Giorgio Napolitano ministro dell'Interno, che non è un fustigatore di immigrati che girano per strada. Ci avete fatto vedere delle immagini crude ma che raccontano solo un pezzo della storia. La polizia è dovuta intervenire come giusto che sia". Per lui "è brutta la violenza, ma lo Stato ha il monopolio della violenza, può e deve usarla a tutela della sicurezza".