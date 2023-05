Matteo Bassetti umilia Antonella Viola con una foto: "Le dimensioni del cervello"

29 maggio 2023 a

Matteo Bassetti lancia una frecciata ad Antonella Viola. Al direttore della Clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova non va proprio giù la campagna contro il vino promossa dalla virologa, così ieri 28 maggio, ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto in cui si mostra insieme ad alcuni amici con un calice di vino rosso in mano e le bistecche sul barbecue. Bassetti ha quindi commentato ironico: "Oggi solo vegetariani e astemi… Così preserviamo le dimensioni del cervello! Buona domenica di Pentecoste". Un chiaro riferimento alla dottoressa Viola che aveva sostenuto che bere alcol, oltre a essere cancerogeno, fa anche rimpicciolire il cervello.

Una decina di giorni fa la Viola si era improvvisata nuovamente nutrizionista. E dopo aver sollevato la polemica sul "vino cancerogeno", l'immunologa se l'era presa ancora con chi difende il bicchiere di rosso. "Un nutrizionista che dice che due bicchieri di vino fanno bene, dovrebbe studiare. Un medico che si fa il selfie col bicchiere (è il caso di Bassetti, ndr) dovrebbe andare a studiare. Politici come Salvini sono stati aggressivi contro di me. Pensiamo alle ragazze che per familiarità hanno un rischio elevato di tumore, con che coraggio diciamo che bere due bicchieri di vino non è un problema? Questo è criminale". E aveva concluso: "Possiamo decidere di fare eccezioni, ma l'etanolo è cancerogeno, lo sostiene l'Oms".