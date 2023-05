Papa Francesco, clamoroso: si scatena la sua furia contro "una ricca signora"

30 maggio 2023 a

Papa Francesco spazientito. Dopo l'aneddoto sulla donna con il cagnolino, il Santo Padre racconta un altro episodio che lo ha visto protagonista. Questa volta a fargli perde le staffe è stata una donna - all'apparenza molto benestante - che gli ha confidato di essere riuscita a convertire due persone che prima non credevano in Gesù. Un'uscita che lo ha indispettito, perché "fare proselitismo non è evangelizzare", spiega durante un incontro con i religiosi Barnabiti.

Per Bergoglio, infatti, c'è differenza tra fare proselitismo verso chi non crede ed evangelizzare il mondo testimoniando personalmente la bontà del messaggio evangelico attraverso l'amore ma senza mai esercitare alcun tipo di pressione o insistenza su nessuno. "Il nostro annuncio missionario non è proselitismo, io sottolineo tanto questo, ma condivisione di un incontro personale - 'se tu vuoi, il Signore è così, questa è la vita...', ma non proselitismo - che ha cambiato la nostra vita. Senza questo, non abbiamo nulla da annunciare, né una destinazione verso cui camminare insieme", rincara la dose per poi portare ad esempio "una brutta esperienza in questo, in un incontro giovanile alcuni anni fa".

Ecco allora quanto accaduto: "Uscivo dalla sagrestia e c'era una signora molto elegante, ricca pure, con un ragazzo e una ragazza. E questa signora che parlava lo spagnolo mi dice: 'Padre, sono contenta perché ho convertito questi due, questo viene da tale e questa viene da tale. Io mi sono arrabbiato e ho detto: 'tu non hai convertito nulla, tu hai mancato di rispetto con questa gente, non li hai accompagnati. Tu hai fatto proselitismo e questo non è evangelizzare. Era orgogliosa per aver convertito...". Poi si è rivolto ai Barnabiti: "State attenti a distinguere bene l'azione apostolica dal proselitismo. Noi non facciamo proselitismo. Il Signore non ha mai fatto proselitismo".