Renzi, disastro in prima pagina: "Spiegate a questi ignoranti...", Travaglio scatenato

Matteo Renzi è uno dei bersagli preferiti di Marco Travaglio. D’altronde la disistima tra i due è reciproca e va avanti da anni. Nella sua solita rubrica in cui fa le pulci alle dichiarazioni dei politici e ai titoli di giornali, il direttore del Fatto Quotidiano ha dedicato addirittura tre diversi spazi all’ex presidente del Consiglio.

Innanzitutto lo ha bacchettato per un titolo de Il Riformista, uscito in edicola lo scorso 30 maggio. “Cercasi riformisti”, è il titolo contestato da Travaglio, che non l’ha toccata piano, tanto per cambiare: “Cercasi anche qualcuno che spieghi a questi analfabeti che il plurale è cercansi”. Inoltre il direttore del Fatto Quotidiano ha preso delle dichiarazioni di Ettore Rosato, deputato di Italia Viva: “Buon lavoro al presidente Erdogan appena rieletto. La Turchia è una grande democrazia, membro della Nato e patner (sic, ndr) dell’Europa. Abbiamo interessi comuni e vanno coltivati con saggezza”. “Poi passa Renzi alla casa”, è stato il commento tagliente di Travaglio.

E infine va segnalata la presa in giro per una dichiarazione di Renzi stesso. “Schlein perde tutte le elezioni, anche quelle condominiali”, ha dichiarato il senatore di Italia Viva dopo la debacle della sinistra alle amministrative. “Di questo passo - ha commentato Travaglio - potrebbe persino battere il suo record mondiale”.