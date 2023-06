Vespa e la masseria, furioso: "Con Draghi nessuna obiezione, ora..."

10 giugno 2023 a

Bruno Vespa replica piccato. Il conduttore di Porta a Porta non rimane a guardare di fronte alle critiche delle ultime ore. Il motivo? Il Forum nella sua masseria. Tutto ha avuto inizio dal presidente della Federazione nazionale della stampa italiana che ha detto: "Valuteremo un esposto all'Antitrust sull'evento organizzato da Bruno Vespa nella sua masseria". Per Vittorio Di Trapani "l'appuntamento in Puglia si è tramutato in un maxi spot a una iniziativa imprenditoriale dell'artista Vespa. Né possiamo tacere che si tratta di una ulteriore dimostrazione di sudditanza al governo: da 'terza camera' a 'resort del governo'. Del resto, i dati dell'Osservatorio Di Pavia relativi ai tg sono impressionanti. Siamo certi che siano già all'attenzione dell'AgCom".

E così la risposta non si è fatta attendere. Il giornalista di Rai 1 ha infatti ricordato che "siamo alla quarta edizione del Forum in masseria. Quando, per le prime edizioni, abbiamo ospitato i ministri del governo Draghi nessuna obiezione. Appena è arrivato al governo il centrodestra, ci scopriamo asserviti. Come mai?".

Una domanda più che lecita, soprattutto se si considera che anche Elly Schlein è stata invitata ma ha declinato l'invito. Non però senza gettare fango sul premier Giorgia Meloni: "Meloni mi attacca dalla masseria di Vespa. Si preoccupi di dare risposte al Paese più che preoccuparsi di me e delle mie preoccupazioni. Non ci dà risposte, come non ce ne ha date su Cutro, come non risponde Fitto sulle modifiche al Pnrr. È un Governo che non solo pensa di decidere di cosa si deve parlare e di come deve fare l'opposizione l'opposizione, ma non risponde nemmeno alle domande e si sceglie le domande".