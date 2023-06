Lilli Gruber inchioda Elly Schlein: "Un po' a scoppio ritardato"

19 giugno 2023 a

"Da oggi Elly Schlein è più forte?" chiede senza mezzi termini Lilli Gruber mentre Francesco Boccia risponde. Ospite di Otto e Mezzo nella puntata di lunedì 19 giugno su La7, il dem prende le difese della sua segretaria: "Ha il dono di parlare semplice e chiaro, anche per una generazione politica più giovane e diversa". Ma questo non basta alla conduttrice e Boccia prosegue: "Prima delle Primarie eravamo terzi, al 14 per cento nei sondaggi, ora è iniziata una fase politica nuova. Parla di temi...".

Boccia non fa in tempo a parlare che la giornalista lo incalza con una frecciatina: "Un po' a scoppio ritardato mi viene da dire. Ma il partito la segue? È questo il dramma". E il dem sembra arrampicarsi sugli specchi: "Il Pd è un'alternativa alla destra, stiamo facendo la sinistra e chiediamo alle altre forze politiche all'opposizione di unirsi contro la destra".

"Ma il Pd la segue?", rincara ancora una volta la Gruber, con Boccia che si dice fiducioso: "Io credo di sì". Di diverso parere Francesco Specchia. La firma di Libero è invece convinta che "Schlein avrebbe dovuto portare un vento nuovo, una tempesta". E invece nulla di nuovo sotto il sole del Pd.