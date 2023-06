Sabrina Ferilli contro Zelensky: "L'uomo più sopravvalutato"

24 giugno 2023 a

"La debolezza della Russia è evidente": Volodymyr Zelensky lo ha detto oggi commentando l'attacco della Wagner guidata da Prigozhin. A dire la sua sulle parole del leader ucraino è stata, nelle scorse ore, Sabrina Ferilli. Che in una storia Instagram ha scritto: "Disse l'uomo più sopravvalutato e foraggiato da mesi con soldi e armi da tutto il mondo. Follia! Ed i traditori mi fanno orrore".

In un'altra storia, poi, l'attrice romana ha commentato la notizia dell'ultima ora, il ritiro di Prigozhin e delle sue truppe dopo aver trovato un accordo grazie alla mediazione del presidente bielorusso Lukashenko. "Scellerati - ha scritto la Ferilli -. Chissà ora consigliati da chi".

Tornando alla marcia indietro dei mercenari della Wagner, ora gira voce che l’accordo prevedrebbe — oltre all’indipendenza della compagnia — anche l’allontanamento del ministro della Difesa Shojgu e del capo di stato maggiore Gerasimov. Due figure mai piaciute a Prigozhin. Zelensky nel frattempo è tornato a parlare e ha detto: "Oggi il mondo ha visto che i capi della Russia non controllano nulla. Niente di niente. Caos completo. Completa assenza di prevedibilità". E ancora: "Il mondo non dovrebbe avere paura. Sappiamo cosa ci protegge. La nostra unità, l’Ucraina sarà sicuramente in grado di proteggere l’Europa da qualsiasi forza russa, non importa chi le comanda".