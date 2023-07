Nicola Porro, parole pesanti: "Le Pen? No, ecco chi mi preoccupa"

04 luglio 2023 a

Non Marine Le Pen ma il verde Frans Timmermans: secondo Nicola Porro è il vicepresidente della Commissione europea che dovrebbe farci preoccupare e non la leader dell'opposizione francese. Parlando di Timmermans, il giornalista - nel suo appuntamento con "La zuppa di Porro" - lo definisce come "quello che vuole meno crescita con le sue misure".

"Abbiamo uno come Timmermans che comanda e che ci ha fatto la direttiva per farci andare tutti quanti con le macchine elettriche e noi non abbiamo potenza elettrica; non voleva il nucleare; non voleva che si coltivassero un milione e 200mila campi in Europa perché bisogna dare più spazio alle foreste - ha continuato il conduttore di Quarta Repubblica nella sua rassegna stampa di oggi, martedì 4 luglio -. Timmermans ci vuole più verdi con meno agricoltura, meno allevamenti, meno crescita...".

Qui il video di Nicola Porro

Di qui un avvertimento al vicepremier nonché ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani: "Lui, a cui voglio tanto bene, si preoccupa dell'alleanza con la Le Pen... - ha detto Porro -. Ma io mi preoccuperei più dell'alleanza che avete creato voi in questi anni con Timmermans e i Verdi. Io direi che è questo il grande problema che abbiamo oggi".