Filippo Facci, il delirio della grillina Floridia: "Come deve essere punito"

Parla della necessità di pluralismo in Rai ma allo stesso tempo vuole mettere a tacere Filippo Facci. Nel nuovo contratto di servizio della Rai "sarebbe bene inserire degli indicatori per verificare il rispetto del pluralismo, non solo sul piano politico, ma anche tematico e culturale", spiega Barbara Floridia, presidente della commissione di Vigilanza Rai, in una intervista a La Stampa, parlando del documento, firmato per il governo dal ministro Urso, votato dal Cda Rai e in attesa del parere obbligatorio della Vigilanza. "Abbiamo un mese di tempo, forse chiederemo una proroga per fare un lavoro accurato, l’obiettivo è migliorarlo per il bene del servizio pubblico".

Secondo la senatrice del M5s, nel contratto di servizio andrebbe "declinato meglio l’articolo sui giovani dedicando una parte specifica ai minori. Poi ritengo fondamentale un riferimento alla divulgazione scientifica, come antidoto alle fake news e al negazionismo climatico. E un’attenzione a raccontare non solo l’Italia nel mondo, ma anche il mondo agli italiani".

A proposito di pluralismo, rispetto all’audizione del direttore di Rainews 24 Paolo Petrecca, la Floridia osserva: "Diciamo che non tutti in commissione sono rimasti soddisfatti dei suoi chiarimenti, ma credo sia stato utile come confronto, Petrecca ha spiegato le sue ragioni, anche fornendo dei dati. Mi aspetto che tenga conto anche delle osservazioni che sono arrivate dai commissari".

Un pluralismo a senso unico. Sulla scelta di affidare un programma a Facci, su cui l’ad Rai Roberto Sergio dovrebbe decidere in questi giorni, Floridia, infatti, attacca: "Da donna, prima ancora che da presidente della Vigilanza, penso che sia inutile parlare di lotta contro la violenza di genere se poi non si prendono provvedimenti di fronte a casi di questo tipo. Ho già espresso il mio disappunto per quanto scritto da Facci, ora aspettiamo la decisione di Sergio, rispetto alla quale valuteremo la sua sensibilità su questo tema".