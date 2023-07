Cruciani in difesa di Pino Insegno: "Ma vaff***, che ha detto di strano?"

15 luglio 2023 a

La querelle Pino Insegno-Ainett Stephens è sulla bocca di tutti. Il motivo? L'assenza della storica "Gatta nera" nella nuova versione de Il Mercante in fiera. A tornare sul caso ci pensa Giuseppe Cruciani che non può nascondere tutto il suo sdegno. "Age shaming? Cioè bullizzare qualcuno per l’età che ha? Ma vaff***lo! Che ho detto di strano? Sono invecchiato pure io". Il conduttore de La Zanzara fa riferimento alle parole di Insegno. Il nuovo volto Rai ha detto: "La nuova Gatta Nera? La stiamo cercando. Ainett è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni". Apriti cielo. Alla diretta interessata la risposta non è piaciuta affatto.

"L'incaricato della trasmissione in questione ha fatto un commento dicendo che non mi ha riconfermato perché sono invecchiata - ha detto stizzita la modella - sono rimasta più male per questo, nel vedere che oggi come oggi ci sono persone che hanno anche loro un'età importante e sono rimaste ancorate ai vecchi retaggi secondo cui le donne a 40 anni sono vecchie".

E ancora, prima della nuova spiegazione di Insegno: "I 40 sono ancora più belli dei 30 e dei 20”, continua, “perché oggi ho più consapevolezza, e quelle insicurezze che mi preoccupavano quando avevo 20 anni adesso non le ho. La donna oggi non deve più preoccuparsi di non apparire bene, perché abbiamo il potere di esprimerci e non viviamo più soggiogate dai maschietti. E questo benessere di cui possiamo godere è andato a giovare il nostro aspetto fisico e mentale, quindi siamo più radiose. Io mi sento più viva che mai, più fresca che mai, più affascinante che mai".