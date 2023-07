Veronica Gentili "è un vero problema". Lo strafalcione: chi la inchioda

18 luglio 2023 a

Da tempo Stefano Lorenzetto, il più prolifico e stimato intervistatore italiano, sembra aver preso di mira Veronica Gentili. Il giornalista veste spesso i panni (temutissimi) di censore grammaticale, sottolineando errori e strafalcioni dei colleghi sui giornali e in tv. Una "Crusca" monocratica che non fa dormire per la preoccupazione fior di penne. E, come detto, la conduttrice di Controcorrente, prossimo volto de Le Iene su Italia 1 e lanciatissima protagonista delle serate di Mediaset, stavolta in versione firma del Fatto quotidiano, è spesso e volentieri tra le sue vittime predilette.

Lei, la Gentili, ci mette del suo quando per esempio, verga frasi come questa: "Maurizio Fugatti dovrà farsene una ragione: la soluzione migliore per risolvere il problema degli orsi problematici non è quella di eliminarli". "Problema" e "problematici" a così poca distanza: non va, suggerisce Lorenzetto nella sua rubrica "Pulci di notte" da "Anteprima. La spremuta dei giornali di Giorgio Dell'Arti", pubblicato su Italia Oggi.

E ancora: "La sensazione infatti è che (...) l'ostinazione del presidente della Provincia nel voler eliminare i due orsi cosiddetti problematici dipenda principalmente dai problemi che la convivenza tra specie sta creando a lui", ribadisce la Gentili, con chiusura in grande stile: "Un orso viene definito problematico quando nelle sempre più frequenti interazioni con l'uomo crea problemi economici o sociali". Da qui, il commento di Lorenzetto: "Questa telegiornalista è un vero problema". Sentenza senza appello.