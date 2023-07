Marco Travaglio? Come fa i soldoni su Berlusconi morto

31 luglio 2023 a

Silvio Berlusconi è la vera fortuna di Marco Travaglio. Il nemico numero uno del direttore de Il Fatto Quotidiano infatti sta facendo la sua fortuna. Il Cavaliere non c'è più, scrive il sito Dagospia, "ma la sua avventura politica continua ad appassionare gli italiani, simile a un feuilleton da leggere sotto l'ombrellone" e "in questa pazza estate spopola infatti Il Santo di Marco Travaglio, ovvero 'il libro definitivo con tutto ciò che dobbiamo sapere e ricordare per evitare il pericolo peggiore: il berlusconismo senza Berlusconi'".

Secondo la classifica dei libri più venduti in Italia de il Sole 24 Ore, "l'ultima recentissima fatica di Travaglio dedicata al Cavaliere ed edita dalla Paperfist è infatti al primo posto dei libri più venduti per quanto riguarda la saggistica e si trova alla quarta posizione assoluta della classifica generale".

Insomma, conclude con la sua solita ironia Dago, "il berlusconismo senza Berlusconi sarà anche il 'pericolo peggiore' ma senz'altro l'antiberlusconismo senza Berlusconi, per la fortuna di Marcolino Travaglio, in libreria tira eccome".

Il libro di Travaglio ha infatti sorpassato Donne che pensano troppo di Susan Nolen-Hoeksema, Prendetevi la luna. Un dialogo tra generazioni di Paolo Crepet, In nome di Ipazia. Riflessioni sul destino femminile di Dacia Maraini e La luce delle stelle morte. Saggio su lutto e nostalgia di Massimo Recalcati