Vittorio Sgarbi, com'è conciato in piazza ad Arpino

Vittorio Sgarbi, vestito da brigante, ha sfilato per la città di cui è sindaco, Arpino, in provincia di Frosinone. L'occasione era il corteo storico del Gonfalone di Arpino - giunto alla sua 52esima edizione - a cui il critico d'arte ha voluto partecipare in prima persona per esaltare le tradizioni della Ciociaria. Pare che già da una settimana, come riporta il Corriere della Sera, il sottosegretario alla Cultura avesse chiesto a una sarta del posto di confezionargli il costume del brigante Giuseppe De Cesaris.

Insieme a Sgarbi, a sfilare c'erano anche il suo vice Massimo Sera e tutta la giunta, che per l'occasione ha indossato il costume ciociaro. "Il Gonfalone dovrà avere, di anno in anno, sempre maggiore impulso per superare i confini provinciali - ha spiegato Sgarbi —. D’altra parte Arpino è una città di grande cultura e gli arpinati sono molto orgogliosi del loro passato. Un particolare, questo, che ho subito captato frequentando la città".

Non è la prima volta che Sgarbi si traveste per occasioni storiche. L'anno scorso, per esempio, a Ferrara ha indossato i panni rinascimentali del duca Ercole I d’Este in occasione del palio. "La prossima iniziativa riguarderà un percorso, tutto ciociaro, che unisce i grandi che hanno fatto la storia della musica e del cinema italiano: Ennio Morricone (Arpino), Vittorio De Sica (Sora), Marcello Mastroianni (Fontana Liri) e Nino Manfredi (Castro dei Volsci)", ha anticipato il sindaco.