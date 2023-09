Giuseppe Cruciani fa impazzire Alessia Morani: "Con lui tutta la vita!"

26 settembre 2023 a

"Io sto con Bandecchi tutta la vita": Giuseppe Cruciani lo ha detto nello studio di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, riferendosi a Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, anche lui ospite della trasmissione. Il primo cittadino nell'ultimo periodo ha fatto parlare parecchio di sé sia per delle iniziative audaci, come la vigilanza privata per l'ordine pubblico, sia per dei comportamenti ritenuti eccessivi, come la rissa sfiorata in consiglio comunale.

Ieri, ospite del talk di Rete 4, Bandecchi ha avuto un acceso dibattito con il giornalista Luca Sommi e con la dem Alessia Morani. A sorpresa, il conduttore de La Zanzara prima ha ascoltato i giudizi dei due ospiti su Bandecchi e poi ha commentato: "Io sono per il massimo della violenza verbale e contrario a qualsiasi violenza fisica, che mi fa orrore, e questo l'ho detto al sindaco più volte. Ci sarebbero diversi motivi per contrastare politicamente quello che fa Bandecchi. Ma dopo avere sentito l'intervento di Sommi che si immagina la politica tutta uguale, addirittura ritornando ai tempi di Aldo Moro, e l'intervento dell'onorevole Morani in cui dice che i politici devono essere di esempio, io sto con Bandecchi tutta la vita".

Per Cruciani, insomma, solo gli elettori di Terni possono permettersi di giudicare l'operato di Bandecchi: "Qui non c'è un gran giurì di moralisti". Poi ha aggiunto: "La sostanza è che voi volete i politici tutti uguali e lui è un politico diverso, e infatti ha vinto contro la destra e contro la sinistra". Secondo il giornalista, un politico non va giudicato "sul moralismo. E soprattutto con questo moralismo, che è una cosa vergognosa".