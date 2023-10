Nunzia De Girolamo, Mughini zittisce i rosiconi: "Qual è il vero orrore"

08 ottobre 2023 a

a

a

Nunzia De Girolamo nella polemica. Il motivo? La decisione di ospitare il marito Francesco Boccia alla sua trasmissione in Rai. Una vera e propria assurdità per Giampiero Mughini che prende le difese della conduttrice: "Orrore, gridano quelli che non vedono l'ora di spregiare tutto ciò che nella vita pubblica italiana attiene alla vittoria di Giorgia Meloni alle ultime elezioni politiche e dunque a una Rai modellata da quella vittoria. Orrore che Nunzia (la chiamo per nome perché siamo amici) inviti il marito a dirsene - mi immagino - di tutti i colori", è l'esordio della lettera per Dagospia.

E pensare - prosegue - "che dieci o più anni scrissi nella prima pagina del Libero diretto da Vittorio Feltri quanto fossicontento di quel matrimonio inconsueto, tra una donna che era una parlamentare berlusconiana e un uomo che era un esponente politico di primo piano del Pd. Contentissimo di quell'incontro tra persone con una storia diversa, convinto come sono che le opzioni politiche sono l'ultima cosa che conta in una persona, che fa di quella persona quello che effettivamente è".

"L'11 settembre aprirà quella porta": clamoroso colpo di Pier Silvio? Chi porta al Gf

Ecco allora che la presenza del dem nel salotto della consorte non può che divertire Mughini, convinto che "qualora avrò la possibilità di assistere a quell'incontro/scontro che Nunzia saprà di certo giostrare al meglio. Lei è intelligente, furba e bella, lo dico in ordine di importanza. Suo marito ai miei occhi è troppo filo-Schlein, non che io sappia bene che cosa significhi esserlo, ma è anche lui persona per bene e intelligente". Da qui la stoccata ai rosiconi: "A entrambi auguro ovviamente ogni bene, televisivamente parlando e oltre".