Luttwak beccato così mentre va in onda il servizio: gaffe da Floris

24 gennaio 2024 a

a

a

Imprevisto a DiMartedì nella puntata del 23 gennaio su La7. Protagonista del siparietto, involontario, Edward Luttwak. Tutto accade mentre Giovanni Floris manda in onda l'ennesima gaffe di Joe Biden. Nel filmato si vede il presidente americano mettersi la mano sul petto, convinto che stiano mandando l'inno americano durante la visita del primo ministro indiano Modi.

In realtà però quello che si sente in sottofondo è l'inno del Paese in visita negli Usa. Ma lo scivolone di Biden non è l'unica scena che va in onda. A fianco al servizio, si vede Luttwak inveire, parlare. Ma a microfono spento. Proprio così. L'economista pensa di essere sentito e invece... A ricordarglielo a quel punto è il conduttore.

"Perché si circonda di parenti, i mafiosi...". Santoro tocca il fondo: vergogna sulla Meloni

"Luttwak, mi perdoni, lei continuava a parlare...". E nessuno lo sentiva. Si sentiva invece benissimo Alessandro Di Battista. L'ex Cinque Stelle si è sfogato: "Meloni per una pacca sulle spalle di Biden si è messa sull'attenti". Un pensiero espresso in maniera veemente, con tanto di gesti con le mani. Quanto basta a scatenare la battuta dell'economista che, infastidito, lo ha spiazzato: "Scusami, devo urlare? È obbligatorio urlare in questi programmi? Questo signore urla...". Ma d'altronde Dibba è un ex grillino.

"Andare a ravanare nell'immondizia". Metodo-Report contro Meloni? Bocchino disintegra Ranucci | Video