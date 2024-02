Massimo Cacciari stronca Schlein e Conte: "La differenza con Meloni e Salvini"

01 febbraio 2024 a

a

a

Tra il centrosinistra e il centrodestra "c'è una configurazione politica diversa". Parola di Massimo Cacciari che, in collegamento con L'Aria Che Tira su La7, non si risparmia su Elly Schlein e Giuseppe Conte. "Il centrodestra - spiega a David Parenzo nella puntata di giovedì 1 febbraio - funziona anche nelle politiche agricole". Questo perché "Fratelli d'Italia è sempre stata perfettamente d'accordo con Salvini nell'affrontare il problema, senza affrontarne la complessità. Nel centrosinistra questo gioco è impossibile, così come è impossibile una vera e propria coalizione tra M5S e Pd".

Il motivo per il fu sindaco di Venezia sta nel fatto che "l'elettorato di centrosinistra non lo accetterebbe mai". E ancora: "Nel centrosinistra l'alleanza è possibile solo se è davvero fondata. E siccome né Schlein né Conte hanno uno straccio di strategia, non riusciranno mai a creare una vera coalizione. Questa è la storia". Da qui la profezia: grillini e dem "non andranno da nessuna parte". La riprova? Basti pensare al voto sul Mes che, dopo tante parole, ha visto Schlein e Conte divisissimi in Aula. Se i dem hanno votato a favore della ratifica, lo stesso non si può dire dei Cinque Stelle.

"I saluti romani?": clamoroso Massimo Cacciari, gela Gruber e Giannini a tempo di record

Diverso discorso dunque su Fratelli d'Italia e Lega. "C'è un bellissimo gioco delle parti tra Salvini e Meloni, consapevole che sia. Salvini cerca di occupare alcuni settori di destra che la Meloni necessariamente non presidia". Insomma, "quella parte che la Meloni abbandona non deve andare a finire in astensione. In questo gioco il centrodestra è abilissimo".

"Lo sanno tutte le persone dotate di senso": fascismo? Massimo Cacciari fa godere Meloni