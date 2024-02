Luciana Littizzetto sconvolta da Loredana Bertè: "Ma come fa?"

12 febbraio 2024 a

Luciana Littizzetto passa ai raggi X Sanremo. O meglio, i look sfoggiati dai cantanti. Accade a Che Tempo Che Fa nella puntata in onda domenica 11 febbraio. Ecco che si inizia con Loredana Bertè. Alla comica torinese, da sempre al fianco di Fabio Fazio nella trasmissione traslocata sul Nove, non passa inosservato il fisico della cantante. "Ma che gambe ha? Sembrano quelle di una 16 enne. E lei ne ha 73 di anni… non so se mi spiego. Io le ho chiesto come fa e mi ha detto che fa un’ora di ciclette al giorno. Io quando ho tempo faccio 20 minuti, per ora non mi sono venute le gambe così", dice sbalordita di fronte all'immagine della Bertè sul palco.

Meno complimenti invece per l'outfit dei cantanti maschi. Prendendo ad esempio Sangiovanni, la Littizzetto ironizza: "Invece una cosa che ho notato tanto nei cantanti maschi è che hanno tutti i vestiti molto più grandi di loro. Fino all’anno scorso c’era solo Mahmood, adesso tutti. Vedi Sangiovanni: un templare dell'omino bianco". E giù risate.

In ogni caso Che Tempo Che Fa si prepara ad ospitare a breve anche Geolier. Il concorrente arrivato secondo alla kermesse musicale, è stato al centro di una vera e propria campagna d'odio. La sua vittoria alla serata del venerdì è stata commentata con fischi e urla. Quanto basta a Fazio per lanciargli un messaggio: "Volevo salutare Geolier, che non conosco, però trovo che ci sia stato un atteggiamento disgustoso nei suoi confronti. Lui è uno fortissimo. Lo aspettiamo, verrà a trovarci per chiacchierare".