Ilaria Salis, chiesti i domiciliari in Ungheria: come può uscire dal carcere

Ilaria Salis chiederà i domiciliari anche in Ungheria. Ad annunciarlo è stato ilo padre: "Ilaria ha cambiato idea - ha detto Roberto Salis - visto che da più parti è arrivata questa richiesta di fare istanza per i domiciliari in Ungheria. Adesso dobbiamo trovare una casa a Budapest e poi presenteremo la richiesta”.“Mi aspetto che le istituzioni italiane ribadiscano al governo ungherese che nel nostro Paese la stampa è libera e non sono gradite ingerenze straniere sul lavoro dei giornalisti italiani” ha poi aggiunto Roberto commentando la lettera dell'ambasciatore ungherese a Roma Adam Kovacs sul caso di sua figlia Ilaria.

I legali della maestra, accusata di aver preso parte a disordini a margine di un raduno di neonazisti, aggredendo due manifestanti in concorso con alcuni giovani tedeschi, hanno provato anche a chiedere gli arresti domiciliari in Italia, in virtù di una norma europea. Intanto l’ambasciatore ungherese a Roma, Adam Kovacs, ha fatto sapere in una lettera inviata ai media italiani che del sistema giudiziario magiaro è stata data una "rappresentazione distorta".

Dito puntato contro una "parte significativa della stampa italiana. Una visione", secondo il diplomatico, che farebbe "sorgere il dubbio che i commenti editoriali siano mossi esclusivamente da considerazioni politiche, oltre che ideologiche, dirette a mettere in cattiva luce le relazioni italo-ungheresi". Il caso resta aperto.