Stasera Italia, de Bortoli contro De Luca: "Prigioniero del suo personaggio"

17 febbraio 2024 a

a

a

"De Luca ha sbagliato e dovrebbe chiedere scusa, purtroppo è prigioniero del suo personaggio": Ferruccio de Bortoli lo ha detto in collegamento con Sabrina Scampini a Stasera Italia su Rete 4, riferendosi alle parole che ieri il governatore campano ha usato nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il presidente della Regione Campania ha guidato la protesta di amministratori locali del Sud, che ieri sono scesi in piazza a Roma contro l'autonomia differenziata e per lo sblocco dei fondi di coesione. Nessuno, però, né al ministero di Raffaele Fitto né a Palazzo Chigi li ha ricevuti. E il motivo è molto semplice: sia il ministro che la premier erano in Calabria per sbloccare i fondi europei.

Gli animi si sono scaldati quando la Meloni ha sottolineato che sarebbe meglio lavorare anziché protestare. E a quel punto De Luca le ha riposto in modo duro dandole della "str***a". A tal proposito de Bortoli ha detto: "Facendo così e comportandosi da Masaniello, ha fatto passare in secondo piano le ragioni per cui si sono mossi gli amministratori di molti comuni". Infine, il giornalista ha comunque voluto fare un appunto : "Forse uno sguardo di maggiore attenzione nei confronti dei sindaci sarebbe stato opportuno".