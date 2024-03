Jorit e la foto di Putin, fango sulla Meloni: "E il bacio con Biden?"

08 marzo 2024 a

"Le foto del bacio di Meloni con Biden o Netanyahu dovrebbero far discutere quantomeno più della mia con Putin": lo street artist napoletano Jorit rompe il silenzio dopo la bufera da cui è stato travolto per lo scatto col presidente russo. Nelle sue storie su Instagram, in particolare, ha scritto: "La propaganda di guerra ci ha fatto credere che da una parte ci siano i buoni (Occidente) e dall'altra i cattivi (Russia, in futuro anche la Cina?)". E ancora: "La recente visita in Russia è coerente rispetto al percorso di militanza artistica che porto avanti da anni e, come le precedenti, ambisce a diffondere un messaggio di pace. Lungi da me elogiare Putin, ma come non rompere la bolla di propaganda che ci vuole in conflitto e sempre su più fronti? I politici europei devono immediatamente riprendere i contatti diplomatici e aprire un dialogo con la Russia. Bisogna fermare la guerra, bisogna costruire ponti tra i popoli, bisogna farlo ora!".

Dura la reazione della comunità ucraina di Napoli. Zhanna Zhukova, giornalista nonché rappresentante dell'associazione My Volia e portavoce del coordinamento unitario delle associazioni ucraine in Campania, ha commentato: "Sono nella tua Napoli, ma se a te proprio piacciono gli assassini resta in Russia. Povero Jorit. Non capisci che questo mostro mangia le persone come te a colazione, ne spreme i succhi e poi li sputa".