DiMartedì, Bersani insulta Sangiuliano: "Quell'uomo ha dei complessi"

La politica dell'insulto, spiegata da Pierluigi Bersani. Siamo a DiMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7 dove il presunto smacchiatore di giaguari è da tempo una presenza fissa. La puntata è quella di martedì 12 marzo: in primo piano il voto in Abruzzo, dove il centrodestra ha vinto con enorme distacco sul campo largo in versione extra-large.

Ma si parla anche di Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura, che ha recentemente attaccato la sinistra con toni duri: "Quelli del Pd sono ancora comunisti, diciamo le cose come stanno. Nonostante il muro di Berlino sia caduto, loro lo sono ancora", aveva picchiato duro Sangiuliano alla chiusura della campagna elettorale di Marco Marilio a L'Aquila. Dunque Sangiuliano puntava il dito contro gli "amichetti registi" dei dem, insomma contro quell'élite culturale schierate sempre e soltanto a sinistra.

Bene, chiamato a commentare le parole di Sangiuliano, ecco che Bersani ricorre all'insulto: "Quest'uomo ha dei complessi, secondo me". Frase accolta con una risatina da Floris. Dunque si lamenta - paradosso dei paradossi - dei "toni aggressivi" del ministro. E come continua? Presto detto: dando, in buona sostanza, dei "fascisti" al centrodestra al governo. Gli insulti di Bersani sono serviti.