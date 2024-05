Tv Talk, Mentana "gela" Bernardini: "Assisti alle tue esequie"

25 maggio 2024 a

a

a

Oggi, sabato 25 maggio, è l'ultimo giorno per Massimo Bernardini alla conduzione di Tv Talk, il programma che parla di piccolo schermo e dietro le quinte in onda ogni sabato pomeriggio su Rai 3. Insomma, si chiude una lunga pagina di storia di Viale Mazzini: Bernardini qualche settimana fa aveva spiegato di voler lasciare il programma e più spazio ai giovani.

Così, presentando la scaletta della puntata, ecco che Bernardini ha ricordato: "È anche la mia ultima puntata, lascio però in buone mani, ma di questo, con l'emozione inevitabile, ne parleremo a fine puntata". Largo poi al primo ospite, che era Enrico Mentana. E quando Mitraglietta entra in scena, ecco che viene invitato a ripetere una battuta che aveva fatto poco prima, quando ancora le telecamere erano spente.

TgLa7, l'annuncio di Enrico Mentana: il duello politico e l'ultimo sondaggio

Mentana non si sottrae: "È ormai da secoli che tutte le persone che hanno una qualche notorietà sognano di poter assistere alle proprie esequie... E tu riesci a ottenere questo risultato, puoi ascoltare cosa si dice di te", commenta sornione il direttore del TgLa7. Ma non è finita, poiché Mentana è scatenato. Si continua a parlare dell'addio di Bernardini, ed ecco che il direttore gli ricorda come anche due anni fa "era il tuo penultimo anno a Tv Talk", "Ma non facciamola pesare", replica Bernardini. Chiude i giochi Mentana: "È un giorno drammatico, proviamo a esorcizzarlo". L'ultima zampata...