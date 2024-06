Raimo contro Delmastro: "Niente droga, solo pistole". Indignazione in studio

03 giugno 2024 a

a

a

"Visto Delmastro? Ha detto che non ha mai fatto uso di droghe". "Sì, solo pistole Delmastro. No, droghe no". David Parenzo lo provoca e Christian Raimo risponde nel modo che preferisce, insultando gratuitamente chi come l'esponente di Fratelli d'Italia si dice contrario a ogni forma di droga, comprese quelle leggere come la cannabis light.

In studio a L'aria che tira, su La7, c'è anche Sandro Iacometti di Libero che giustamente allarga le braccia: "Vabbè dai questa...". Ma l'attivista antifascista a servizio televisivo permanente (nonché professore nei ritagli di tempo) prosegue imperterrito: "A me sembra incredibile che nel 2024 si debba ancora parlare di droga. Si poteva farlo negli anni 80 quando ti davano la caramella drogata fuori dalla scuola. Oggi per fortuna abbiamo una ricerca che va avanti, che sa che ci sono tantissime sostanze diversi che hanno effetti diversi".

"Dovrò presentarmi con l'avvocato": Raimo finisce nei guai a scuola (e frigna)

La regia manda in onda le immagini di una coltivazione di cannabis: "Veramente ne fa uso chiunque, genitori dei miei amici, di nonni...", rivela Raimo. "Parla di canne, eh, non di cannabis light - precisa Iacometti -, perché la confusione in questo dibattito regna sovrana".

"Io volevo fare lezione": Christian Raimo prima insulta e poi frigna, c'è un nuovo martire