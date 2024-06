L'Aria che tira, Bandecchi contro Vannacci: "Andarci a cena? Sprecherei i miei soldi"

04 giugno 2024 a

"Vannacci faceva meglio a continuare a fare il generale": il segretario di Alternativa Popolare, Stefano Bandecchi, lo ha detto nello studio di David Parenzo a L'Aria che tira su La7, in riferimento al generale ora candidato con la Lega alle europee dell'8 e 9 giugno. "Pensavo di poterci andare a cena - ha poi aggiunto Bandecchi - ma non vorrei sprecare i miei soldi, cioè comincia a essere ridicolo, gli si dà troppo spazio e dice ca**ate inaudite. Stiamo alla frutta. Sembra l'uomo medio, l'omosessualità gli dà fastidio ma poi non gli dà fastidio; i neri sono colorati e gli danno fastidio ma poi non gli danno fastidio, è un codardo. Lo dico da ex paracadutista, è un codardo, un uomo che non poteva guidare e comandare me, tant'è vero che io ho creato un impero e lui faceva il generale. I generali sono 100 miliardi, gli uomini come me 3, forse 4 in Italia. Io sono tra i primi 100 contribuenti italiani".

"Ha anche un'inchiesta in corso", gli ha ricordato il conduttore. Ma lui ha risposto: "E chi se ne frega, di me hanno trovato i soldi, li hanno messi da parte. Domani si vedrà, intanto ho mangiato, ho bevuto e ho pagato gli stipendi di tutti i mesi e secondo me sono molto più nella cacchetta loro che io. Forse ci vorranno altri dieci anni per risolvere ma alla fine vinco io". "Lei in questo momento è sindaco di Terni, si candida alle elezioni europee e dice...", ha poi ripreso la parola Parenzo. Ma Bandecchi lo ha interrotto dicendo: "In questo momento io sono il segretario di Alternativa Popolare, che dieci mesi fa non esisteva, che oggi invece prenderà lo 0,00 qualcosa, comunque esisterà e farà tremare tutta la politica italiana mediocre nei prossimi tre anni e quattro mesi. Io sono questo, a me viene già da ridere. Ho già programmato per la prossima settimana una vacanza sul mio yacht".

"E riceve politici su questi yacht?", lo ha incalzato il conduttore del talk. "Io ricevo tutto, anche lei se vuole", ha replicato Bandecchi. Il botta e risposta si è poi concluso con uno scambio piuttosto curioso: "No, io non sono mai venuto", "Non è mai venuto ma la sto invitando".