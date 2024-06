Francesca Pascale e Paola Turci in crisi? Clamoroso: quelle voci dietro alla rottura

Roberto Tortora 11 giugno 2024 a

a

a

Anno nuovo, super coppia vip nuova che scoppia? Sembra proprio di sì e stavolta le indiziate sono di quelle che fanno rumore, cioè Francesca Pascale e Paola Turci. Probabilmente, non vedremo più foto e idilliaci sorrisi di entrambe abbracciate e il loro matrimonio, come anticipato da Dagospia, sembrerebbe giunto ai titoli di coda. Che ci sia maretta lo si sussurra almeno da un anno ed è dallo stesso entourage della coppia che scivolano le parole “crisi”, “allontanamenti”, “litigi” etc.

L’intervista della Pascale con Francesca Fagnani a Belve, inoltre, sembrerebbe non aver giovato all’intesa della coppia.

Ilary Blasi e Francesco Totti, ecco quali foto sono sparite: gossip-terremoto, cosa sta succedendo

Al termine del faccia a faccia con la compagna di Enrico Mentana, infatti, alla Pascale sarebbe sfuggito un malandrino: “Quindi adesso ti posso corteggiare? Ah no, sono fidanzata".

Non l’avesse mai detto, la cosa non è sfuggita ed avrebbe fatto infuriare Paola Turci, come specifica lo stesso sito Dagospia su cui si scrive: “A Belve, il fuori onda del corteggiamento della scugnizza alla Fagnani non sarebbe stato granché gradito dalla Turci. Viceversa, il video pubblicato su Instagram da Paola alle prese con la ventenne attrice Valentina Dispari non ha fatto piacere alla Pascale”.

Nel video, infatti, si nota la cantante intenta a dedicare una canzone di Ornella Vanoni alla giovane, nel corso dell'evento "Procida racconta – Sei autori in cerca di personaggio", tenutosi sull'isola campana dal 5 al 9 giugno. Ripicche d’amore quindi e, in ogni caso, una comunicazione social molto critica tra le due.

A 62 anni, la foto in costume di Elena Sofia Ricci: semplicemente pazzesca | Guarda

Lontano fu quel 2019, quando la Turci era in tournée con il suo “Viva da morire” e conobbe la Pascale a Torino. Lì si scatenò un amore folle, culminato addirittura con il matrimonio a Montalcino nel 2022. Nessuno ci avrebbe creduto, dopo che la Pascale per 12 anni era stata fidanzata nientemeno che con Silvio Berlusconi. La coppia fece scalpore, anche perché nemmeno la Turci, prima della napoletana, aveva mai amato una donna, almeno non ufficialmente. E ora? Dopo Totti-Blasi, Bonolis-Bruganelli, Amendola-Neri, Fedez-Ferragni anche quest’unione inossidabile sembra giunta al capolinea.