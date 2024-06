Nardella, i capelli tinti di viola in diretta: l'assurda promessa fatta prima del voto

13 giugno 2024 a

a

a

Da Nicola Zingaretti a Matteo Renzi, per poi passare a Carlo Calenda, Letizia Moratti e perfino Cateno De Luca. Tanti politici, ospiti del programma radiofonico Un Giorno da Pecora in onda su Rai Radio1, hanno risposto alle domande dei conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro promettendo i più stravaganti fioretti in caso di elezione al Parlamento europeo. Il leader di Azione, per esempio, aveva giurato di tatuarsi le stelle dell'Unione europea qualora il suo partito non avesse superato la soglia di sbarramento fissata al 4%. Il suo collega Matteo Richetti, invece, aveva assicurato che si sarebbe tinto i capelli di rosso.

Anche Dario Nardella, primo cittadino di Firenze, aveva fatto una promessa di questo tipo. Nel suo caso i capelli si sarebbero dovuti tingere di viola, colore simbolo della città che fu di Dante Alighieri e Lorenzo De Medici. Il sindaco, campione di preferenze nella scorsa tornata elettorale, non si è dimenticato del suo fioretto. Il primo cittadino, in diretta radio a Un Giorno da Pecora, ha accettato di buon grado di farsi tingere i capelli di blu e viola proprio dai due conduttori in studio.

Era stato lo stesso programma radiofonico a richiamare in studio il primo cittadino di Firenze. "Il signor Dario Nardella - si legge in un post pubblicato su X dall'account di Un Giorno da Pecora - non può sfuggire: venerdì scorso ci aveva assicurato che si sarebbe tinto i capelli di viola e di blu in caso di elezione. E ora a fargli 'pagare pegno', ci pensiamo noi!". Promessa che è stata completamente mantenuta.