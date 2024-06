Roberto Salis si riscopre giardiniere: ecco cosa "dedica" a Libero. Lo ringraziamo...

26 giugno 2024 a

Roberto Salis si riscopre giardiniere. O esperto di botanica, ci faccia sapere lui. Questa volta il padre dell’eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra si è scagliato contro Fratelli d’Italia, Lega e anche alcuni giornali, accusandoli di «attacchi sconsiderati» verso di lui. Non avendo evidentemente gradito alcuni articoli comparsi sui media, ha deciso di rispondere ai suoi presunti oppositori - fra cui anche noi di Libero - dedicando un bel mazzo di fiori. Il rododendro è la pianta prescelta e, per assonanza, è facile capire perché. Della serie «ha fatto la battuta».

Accettando volentieri lo sfottò, ci teniamo anche a ringraziarlo per la scelta floreale. Il rododendro infatti simboleggia l’eleganza, la temperanza in virtù della moderazione e la bellezza. Attendendo il vaso in redazione, noi andiamo avanti...