Alessia Morani a 4disera: "Ilaria Salis e Casapound", travolta in diretta

02 luglio 2024 a

a

a

Ilaria Salis e le occupazioni abusive, l'emergenza climatica, Marine Le Pen. A 4disera, il talk estivo di Rete 4 condotto da Francesca Barra e Roberto Poletti, si parla di tutto ma quando prende la parola Alessia Morani, ex parlamentare e sottosegretaria del Pd e candidata alle ultime europee (fregata dalle preferenze, a vantaggio dell'esterno Tarquinio), sui social nessuno dei telespettatori pare essere d'accordo con lei.

Né quando per difendere la neo-parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra (accusata di aver occupato una abitazione popolare di Milano, con 90mila euro di debiti nei confronti di Aler) tira in ballo le occupazioni di Casapound né quando commenta le elezioni in Francia facendo quasi passare per sconfitta la... destra italiana.

In lutto per la Le Pen, la faccia di Letta in tv: "Qual è la differenza oggi" | Video

"Ci sono dei punti in comune tra Marine Le Pen e Giorgia Meloni?", le chiedono Barra e Poletti. "Non direi - premette la Morani -, e comunque diciamo che siamo al primo turno in Francia, non mettiamo i carri davanti ai buoi perché il posizionamento del blocco macroniano e della sinistra sia quello di evitare una maggioranza della Le Pen". Insomma, anche lei nutre speranza nel "blocco democratico e repubblicano" invocato dal capo dell'Eliseo per fermare il Rassemblement national, già domenica sera all'uscita dei primissimi exit poll.

"In Italia, nella nostra destra ha esultato Salvini - prosegue il suo bislacco ragionamento la Morani -, la Meloni è molto cauta, Tajani è imbarazzato perché fa parte di uno schieramento europeo molto differente a quello della Le Pen, il Ppe. Diciamo che la nostra destra è un po' confusa".

Dove Marine Le Pen ha preso quasi il 60%: ballottaggi, il dato che spiega tante cose

Smentita a tempo di record dalla giornalista Laura Tecce: "Tajani non è affatto imbarazzato, anzi ha detto esattamente il contrario, e cioè che non si può ignorare il voto popolare", alle europee come oggi in Francia". E su X, l'ex Twitter, è una pioggia di critiche, sfottò e ironie per la povera dem.