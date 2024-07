Vladimir Putin "coi pantaloni bruciati": Villa Certosa, quando con Berlusconi è finita (quasi) in disgrazia

07 luglio 2024 a

Un aneddoto, una curiosità, svelata molti anni dopo da Filippo Ceccarelli, firma di Repubblica che era ospite del podcast Tintoria. L'aneddoto riguarda niente meno che Silvio Berlusconi e Vladimir Putin, i due leader che come è noto erano legati da un'amicizia di vecchia data.

La vicenda narrata da Ceccarelli sarebbe avvenuta a Villa Certosa, la sontuosa residenza sarda del Cavaliere e fondatore di Forza Italia, dove il presidente della Federazione russa è stato ospite in diverse occasioni, al pari di molti altri leader.

"Berlusconi invitò Putin a passare delle vacanze a Villa Certosa, fu organizzata una serata in cui erano tutti a tavola a mangiare e divertirsi, evviva evviva, almeno fino a quando si arrivò ai fuochi d'artificio, e lì qualche cosa andò storto", premette Ceccarelli.

Stando al racconto, infatti, "i razzi che dovevano andare in cielo ed esplodere puntarono sulla terrazza dove si trovavano Berlusconi e Putin. E la sicurezza di Putin, immaginate come può essere, temeva che stesse per avvenire il più straordinario attentato nella storia dell'uomo, con Bocelli, Tony Renis e la moglie col vestito infuocato, Putin coi pantaloni bruciacchiati. E Berlsuconi era disperato, perché insomma non era una cosa carina", conclude Ceccarelli.