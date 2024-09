Maria Rosaria Boccia, Sangiuliano al Tg1? Show-social in tempo reale: cosa pubblica

04 settembre 2024 a

a

a

Per spiegare il caso di Maria Rosaria Boccia, il ministro Gennaro Sangiuliano si presenta al Tg1: un'intervista condotta dal direttore, Gianmarco Chiocci, 15 minuti di colloquio trasmessi integralmente al termine del tiggì e anticipati da un breve estratto in cui il ministro ammette di avere avuto "una relazione sentimentale" con la 41enne, ma ribadisce di non aver "mai usato un soldo pubblico".

Sangiuliano, insomma, conferma quanto sostenuto anche a Palazzo Chigi nell'incontro riservato con Giorgia Meloni tenuto alla vigilia. Per farlo, mostra anche alcuni fogli con le spese sostenute nei viaggi finite nel mirino: "Su questo terreno non sono ricattabile", ha scandito il titolare del dicastero della Cultura.

La vicenda nasce il 26 agosto, con la Boccia che sosteneva di essere stata nominata "Consigliere per i Grandi Eventi" da Sangiuliano, per poi essere smentita dal ministro stesso. Dunque la vicenda è montata: nel mirino delle opposizioni, che chiedono le dimissioni di Sangiuliano, il presunto uso del denaro dei contribuenti.

In tutto ciò, Boccia continua la sua crociata sui social: post dopo post, storia dopo storia. Un vero e proprio fiume in piena, tra foto, documenti e anche video "rubati" in Transatlantico, con i quali mette in discussione quanto sostenuto dal ministro. La donna, per inciso, ha anche replicato in tempo reale a Giorgia Meloni, quando il premier parlava del caso a 4 di Sera, il programma condotto da Paolo Del Debbio.

"Avevamo una relazione. Ma non sono ricattabile": Sangiuliano su Boccia, clamoroso al Tg1

E Maria Rosaria Boccia si conferma scatenata anche durante l'intervista al Tg1. Già a ridosso della messa in onda aveva pubblicato una storia con il logo del notiziario, dunque un enorme vaso di pop-corn e la scritta in calce: "Tutto arriva per chi sa aspettare". Poco dopo aggiungeva: "Spero di non dover smentire ancora".

Quindi ecco le anticipazioni al Tg1. Immediate le repliche, sempre tramite stories su Instagram, della Boccia. Si parte da "i punti fondamentali", ovvero: "Perché è stata strappata la nomina? Perché nelle due dichiarazioni al quotidiano La Stampa è stata storpiata la realtà?". Dunque, appena Sangiuliano iniziava a parlare, altre storie: "Iniziamo a dire bugie". E ancora, riprendendo le parole di Sangiuliano: "Su questo terreno non sono ricattabile". Uno show-social, quello della Boccia, che pare inarginabile.