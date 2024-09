4 di Sera, Fusani: "Salvini ha voluto il processo", come risponde Senaldi

18 settembre 2024 a

a

a

"Salvini ha voluto questo processo": Claudia Fusani lo ha detto nello studio di Paolo Del Debbio a 4 di Sera, il talk in onda su Rete 4, riferendosi al processo Open Arms, che vede il ministro dei Trasporti Matteo Salvini imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. L'accusa nei suoi confronti è di aver ritardato lo sbarco di 147 migranti a bordo della nave della Ong spagnola Open Arms nel 2019. Nei giorni scorsi, durante l'udienza a Palermo, il pm ha chiesto per lui sei anni di reclusione.

Alle parole della giornalista, ha risposto il condirettore di Libero Pietro Senaldi, anche lui ospite del programma, con un ironico: "Sì, sai com'è contento adesso Salvini". La Fusani, però, ha insistito dicendo: "Tutti i ministri, come tu ben sai, come tutti noi sappiamo, per essere sottoposti a processo devono passare dal voto del Parlamento. Lui chiese ed ottenne di andare a processo, quindi lui ha voluto questo processo per portare avanti una sua legittima battaglia". Infine una massima: "Il diritto dei confini non può mai superare il diritto delle persone".

"Pronto a denunciare Open Arms, ho avuto solidarietà anche da magistrati e pm": Salvini a valanga